Koeman: Het is geweldig dat we in de finale staan

Koeman was vooral over de manier waarop Donny van de Beek en Quincy Promes invielen. “Dat zijn twee spelers die misschien eigenlijk ook in dit team horen, maar je kunt er moeilijk dertien opstellen”, zei hij.



Koeman werd als speler met Oranje Europees kampioen in 1988. Nu kan hij als bondscoach de Nations League ip zijn naam schrijven. Zondagavond is gastladn Portugal de tegenstander in Estádio do Dragão van FC Porto. Portugal was woensdag al te sterk voor Zwitserland in de eerste halve finale: 3-1, met dank aan drie doelpunten van Cristiano Ronaldo.