Koeman heeft nieuwe rechtsback nodig: ‘Ik denk aan Janmaat of Hateboer’

Bondscoach Ronald Koeman wil door blessures bij Denzel Dumfries (lies) en Kenny Tete (dijbeen) snel een rechtsback aan de selectie van Oranje toevoegen voor het EK-kwalificatieduel met Duitsland, zondag in Amsterdam. ,,Ja, die kans zit erin. Ik denk dan aan Daryl Janmaat of Hans Hateboer. Het wordt één van die twee’', liet de jarige Koeman (56) bij de NOS weten na de royale zege op Wit-Rusland in De Kuip (4-0).

Koeman had genoten van het trefzekere spel van Memphis Depay, goed voor twee treffers en twee assists. ,,Ik zeg het iedere keer: hij is een geweldige speler. Je kan dan misschien een mindere fase hebben bij je club, maar als je je vrij voelt en vertrouwen hebt, dan kun je veel. Memphis is een heel belangrijke pion voor ons, dat heeft hij in deze wedstrijd weer bewezen.’'

Koeman noemde de zeer snelle openingsgoal van Depay, al in de eerste minuut, een ideaal scenario. ,,Maar dan moet je wel gedisciplineerd blijven spelen. En dat deden we niet. Ik heb meer hakjes in die fase gezien dan in mijn hele eerste jaar bij Oranje. Kennelijk beheersen we dat aspect van het voetbal nog niet. Maar in de slotfase van de eerste helft en in de gehele tweede helft hebben we het gewoon weer goed gedaan.’’

,,We zijn best een echt goed team als we ook bij een voorsprong tegen Wit-Rusland gedisciplineerd blijven spelen”, zei Koeman. ,,Dat moeten we niet alleen tegen Engeland, Frankrijk of Duitsland doen. Daarom ben ik in de rust ook best boos geworden. We kunnen zo goed voetballen, maar dat hebben we tegen Wit-Rusland niet de hele wedstrijd laten zien.”