Koeman begrijpt niets van ‘overenthousiasme’ rond Ajax

,,Ik ben aan de ene kant wel een beetje bang'', zegt Koeman in een filmpje dat de KNVB verspreidde. ,,Ik vind iedereen maar overenthousiast. We zullen Real Madrid in eigen huis wel even gaan verslaan want Ajax is geweldig en Madrid helemaal niks, hoor ik dan. Ze hebben afgelopen week twee keer verloren van FC Barcelona. Maar volgens mij is Ajax nog net geen Barcelona. Daar speelt een speler die helaas niet in Nederland speelt en die wij ook niet kunnen oproepen, Messi. Ik moet het allemaal nog maar zien, ook gezien het resultaat in Amsterdam. Het werd daar 1-2, geen 2-1. Ik zou heel voorzichtig zijn.’’