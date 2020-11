Koeman begint met Messi op de bank, assistent Schreuder geeft uitleg

EnkelklachtenFC Barcelona neemt het vandaag in Camp Nou op tegen Real Betis, maar doet dat zonder Lionel Messi in de basis. De Argentijnse aanvoerder kampt naar verluidt met lichte enkelklachten, maar dat weerhield trainer Ronald Koeman er niet van hem in de rust in te laten vallen. Messi hielp Barcelona vervolgens over het dode punt.

Bij het duel (dat om 16.15 uur is begonnen) stond Frenkie de Jong wél aan de aftrap, terwijl Sergiño Dest net als Messi plaatsnam op de reservebank. Het Spaanse TV3 weet te melden dat de aanvoerder niet vanaf het begin speeld omdat hij wat last van zijn enkel heeft. In de eerste zes competitieduels van het seizoen speelde Messi telkens van begin tot einde, maar hij scoorde in die wedstrijden slechts één keer: in het eerste duel, met Villarreal, uit een penalty.

Vandaag nam Messi zijn club dus als invaller bij de hand. Hij viel in bij een 1-1 stand, droeg met een fraai overstapje bij aan de 2-1 en schoot zelf vanaf de stip de 3-1 binnen. De wedstrijd in Camp Nou tegen Real Betis is nog bezig.

Bekijk hieronder het overstapje van Messi bij de 2-1:

Overigens wilde assistent-trainer Alfred Schreuder (die de interviews voorafgaand aan de wedstrijd doet) weinig kwijt over de fysieke gesteldheid van Messi. ,,Hij is niet topfris. Dan is het beter dat je op de bank begint. Een blessure? Nee, daar praten we niet over. Hij is niet fris, dat is alles.”



Voor de aftrap van FC Barcelona - Real Betis (om 16.15 uur) was er eerst een minuut stilte voor de afgelopen week overleden Tonny Bruins Slot, die als assistent van Johan Cruijff vier keer op rij kampioen werd met FC Barcelona.

