KNVB zet zichzelf klem in zoektocht naar nieuwe bondscoach

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Toen de KNVB bij hem aanklopte in de zoektocht naar een opvolger voor Ronald Koeman als bondscoach, liet Frank Rijkaard weten geen trek te hebben in een terugkeer in het topvoetbal. Bij Peter Bosz was de bond al net zo snel klaar: de trainer van Bayer Leverkusen heeft een doorlopend en lucratief contract in de Bundesliga. Een tussentijds vertrek is voor de clubdirectie onbespreekbaar.



De KNVB is momenteel ‘de beschikbaarheid van kandidaten aan het toetsen’, zoals directeur Eric Gudde het zelf omschrijft. Rijkaard en Bosz zijn daarbij twee totaal verschillende karakters met een volledig andere visie, achtergrond en aanpak. Het zegt veel over de kandidatenlijst van de bond, waarbij niet zozeer een helder profiel centraal staat, maar vooral naar een wenselijk compromis wordt gezocht.