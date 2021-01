KNVB zet per direct streep door bestaan van Oranje Onder-20

Hoogma heeft het gevoel dat Oranje Onder-20 weinig meerwaarde heeft voor de talenten. ,,Het Nederlands elftal voor spelers onder 20 jaar stond al langere tijd ter discussie. Deze leeftijdsgroep speelt hoofdzakelijk vriendschappelijke interlands en we twijfelen eraan of we de spelers, die bij hun club vaak al in het eerste elftal spelen of meetrainen, hiermee de prikkel kunnen bieden die we met onze nationale teams beogen.”