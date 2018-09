KNVB: zeker acht eredivisieduels gaan door

In de eerste divisie wordt het duel tussen SC Cambuur en Telstar volgens plan afgewerkt. Over de andere wedstrijden uit het betaalde voetbal wordt nog een besluit genomen. Dat geldt ook voor FC Dordrecht - FC Twente. Woensdag was besloten dat er sowieso gevoetbald zou worden, maar Dordrecht meldde donderdag dat er een aanzienlijke kans is dat het duel toch niet doorgaat. Vrijdag valt na overleg met de burgemeester de beslissing.