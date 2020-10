KNVB wil Leeuwinnen in Zeist laten trainen na stilleggen competitie

De nationale ploeg speelt eind deze maand twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Estland (23 oktober in Groningen) en Kosovo (27 oktober in Pristina). Die interlands kunnen wel doorgaan. De KNVB heeft van het ministerie van VWS de toezegging gekregen dat de nationale ploeg, in tegenstelling tot de clubs, wel gezamenlijk kan trainen en spelen.

Van de 24 internationals die bondscoach Sarina Wiegman heeft geselecteerd, spelen er elf in de Vrouwen Eredivisie. ,,Dat is bijna de helft van de selectie”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Bij hun clubs mogen ze voorlopig niet normaal trainen. Het is een optie om ze als groep in Zeist te laten trainen. Dat bespreken we nu.”