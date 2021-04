KNVB-voorzitter Spee volgt Van Praag op in hoofdbestuur UEFA

Spee neemt de plek over van Michael van Praag, zijn voorganger bij de KNVB die na drie termijnen van vier jaar uit het UEFA-bestuur verdwijnt. De 56-jarige Haarlemmer Spee volgde Van Praag eind 2019 op als voorzitter van de KNVB. Van Praag (73) bleef wel actief in het uitvoerend comité van de UEFA. Op het 45ste congres van de Europese federatie waren negen kandidaten voor de acht beschikbare plaatsen in het bestuur. Alleen de Belg Mehdi Bayat haalde het niet.

Het uitvoerend comité van de UEFA is formeel gezien een controlerend orgaan, maar heeft in de praktijk veel macht. ,,Je zit aan tafel”, aldus Spee. ,,Je praat mee en kan zo invloed uitoefenen. Wij van de KNVB steken graag onze nek uit. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan met de invoering van de VAR en met discussies over vernieuwing van de spelregels met Marco van Basten.”