KNVB voorkomt mede door transfer Ronald Koeman en EK-deelname rode cijfers in ‘zwaar coronajaar’

De KNVB spreekt in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van een zwaar coronajaar, maar desondanks heeft de Nederlandse voetbalbond zwarte cijfers kunnen schrijven. Dat is te danken aan incidentele inkomsten, zoals de transfer van voormalig bondscoach Ronald Koeman naar FC Barcelona.

Omdat amateurcompetities tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 grotendeels stil lagen en ook het Nederlands elftal en de Leeuwinnen meerdere keren in lege stadions moesten spelen, liep de KNVB ongeveer twintig miljoen euro aan inkomsten mis. ,,De helft daarvan kon worden opgevangen met kostenbesparingen. In de twee kwartalen waarin de omzetdaling het sterkst was, heeft de KNVB gebruik gemaakt van de NOW-regeling van de overheid, waarmee het personeel is doorbetaald", zo schrijft de voetbalbond.

Hoewel de reguliere bedrijfsvoering in de rode cijfers liep, werd dit dankzij incidentele financiële meevallers opgevangen waardoor de KNVB een positief resultaat van 4,3 miljoen euro schrijft: ,,Die meevallers waren onder meer de transferopbrengst voor voormalig bondscoach Ronald Koeman aan het begin van het seizoen en de deelname aan EURO2020 aan het slot van het seizoen.

Ledendaling

Door de coronatijd verwachtte de KNVB ook een forse daling van het aantal leden, maar dat viel volgens de voetbalbond mee: ,,Uiteindelijk daalde het totale ledenbestand van 1.179.933 in seizoen 2019/’20 naar 1.157.479 leden in seizoen 2020/’21. Daarmee is de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond. Voor het eerst sinds vele jaren zette de jaarlijkse groei van het aantal vrouwelijke leden niet door (een daling van 162.471 naar 161.242 leden)", aldus de KNVB, die wel verwacht dat het aantal leden weer zal groeien: ,,Hoewel we uiteraard nog geen zicht hebben op het gehele nieuwe seizoen lag het aantal actieve leden op 1 oktober 2021 0,7 procent boven dat van 1 oktober 2020.”

Omdat er vorig jaar een verlies van 6,9 miljoen euro werd geleden is er over de laatste twee seizoen in totaal een verlies van 2,6 miljoen geleden. ,,Gezien de omstandigheden is de KNVB tevreden met dit cijfer. Met de steun van de overheid, FIFA, UEFA en NOC*NSF, de loyaliteit van de partners, de buitengewone inspanningen van de medewerkers en vrijwilligers en de incidentele inkomsten, kon de negatieve impact van corona tot nu toe redelijk worden opgevangen.”

