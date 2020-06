KNVB verwacht dat competitie amateurs op tijd van start gaat

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zegt dat in een nieuwsbrief van de voetbalbond. ,,Op basis van de huidige beperkingen (vanaf 1 september spelen van officiële wedstrijden) verwachten we op dit moment dat de competities gewoon starten volgens de speeldagenkalender. Enige uitzondering hierop vormt de start van de competitie voor de 2e en 3e divisie bij de mannen.’’



,,Voor wat betreft het bekervoetbal in september moeten we nog een voorbehoud maken’’, zegt Van der Zee. ,,Ook dit hangt mede af van de mogelijke verdere versoepelingen. Hierover nemen we later een definitief besluit.’’

Zonder publiek?

Het bekervoetbal voor clubs uit de 1ste tot en met de 5e klasse begint in het weekeinde van 30 en 31 augustus. Dan begint ook de competitie voor de hoofdklassers. Of die dan ook daadwerkelijk kunnen beginnen, is niet duidelijk.



De competities voor de clubs in de 1ste tot en met 5e klasse starten op zaterdag 20 en zondag 21 september.



Vooralsnog moeten de amateurs zonder publiek voetballen, heeft de overheid gezegd. Van der Zee: ,,Duidelijkheid vanuit de overheid is gewenst over bijvoorbeeld het wel/niet spelen met publiek na 1 september.



Vooralsnog luidt de maatregel dat wedstrijden gespeeld moeten worden zonder publiek, maar dit staat lijnrecht tegenover de versoepeling dat er wel groepen (georganiseerde samenkomsten) van 100 mensen per 1 juli zijn toegestaan.’’

‘Hopen op eerder trainen met contact’

,,Ook worden de feiten steeds duidelijker over de impact van voetballen zonder 1,5 meter’’, vervolgt de directeur. ,,Niet alleen voor de jongste leeftijdscategorieën maar met name ook voor die van 19 jaar en ouder.



Ons recente onderzoek (in samenwerking met Immotio) toont aan dat de langdurige contactmomenten tussen voetballers in een wedstrijd beperkt zijn. De besmettingskans en verspreiding van het virus in een wedstrijd is daarmee ook relatief klein.



Wij hopen dan ook dat het eerder dan 1 september is toegestaan voor alle leeftijdscategorieën om weer met contact te mogen trainen en dat er zodoende ook weer (oefen)wedstrijden georganiseerd kunnen worden.’’

Oefenen