KNVB verwacht bij eredivisiestart volle stadions ondanks aangekondigde maatregelen

Over iets meer dan een maand gaat het nieuwe eredivisieseizoen van start. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaven vrijdagavond een persconferentie en kondigde nieuwe maatregelen aan. Desondanks verwacht de KNVB volle stadions over iets meer dan een maand.

Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn mits iedereen een vaste zitplaats op anderhalve meter heeft. Er mag wel extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen.

De door premier Rutte aangekondigde maatregelen hebben betrekking tot 14 augustus. De start van de eredivisie staat gepland voor vrijdag 13 augustus: Go Ahead Eagles en SC Heerenveen trappen dan af. Mogelijk wordt dat duel een dag verlaat, aldus een woordvoerder van de KNVB.

De Keuken Kampioen Divisie begint een week eerder dan de eredivisie en de eerste speelronde zal dus zeker niet in volle stadions gespeeld kunnen worden. ,,We hebben lang gewacht op de terugkeer naar volle stadions en het is een flinke domper dat we niet meteen volledig met 100 procent publiek kunnen beginnen”, aldus de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie.

,,Er is door alle clubs geïnvesteerd om de stadions coronaproof te maken. We hebben meegewerkt aan de oplossingsrichting door middel van pilotevents en Fieldlab Evenementen. Supporters en sponsors hebben zich flexibel en loyaal opgesteld. Gezien de oplopende besmettingscijfers begrijpen we de maatregelen, maar hopelijk kunnen we bij gunstige ontwikkelingen van het virus weer snel opschalen naar 100 procent bezetting.”

EK

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie verwijzen naar de in hun ogen goed verlopen EK-wedstrijden in Amsterdam. ,,Recent zijn tijdens het EK in de Johan Cruijff Arena vier wedstrijden georganiseerd met 16.000 mensen, waar geen grote besmettingshaarden uit zijn ontstaan. Het Nederlands voetbal heeft eerder al laten zien dit met publiek (inclusief testen) te kunnen organiseren bij de pilotfase en de Fieldlab Evenementen.”

De maatregelen hebben ook betrekking op duels van Nederlandse clubs in Europa. Op 21 juli neemt PSV het in de voorronden van de Champions League op tegen Galatasaray. ,,Twee derde van de maximumcapaciteit van voetbalstadions mag van de overheid bezet zijn, mits aan toegangsvoorwaarden wordt voldaan. Dit betekent dat wij plek hebben voor 23.500 bezoekers in het Philips Stadion”, meldt PSV. Ook Vitesse en Feyenoord komen voor 14 augustus al in actie in Europees verband.