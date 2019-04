KNVB verplaatst speelronde: ‘Dit hadden we voor elke andere club ook gedaan’

De suggestie dat de KNVB Ajax voortrekt door die club tegemoet te komen, wijst Gudde nadrukkelijk van de hand. ,,Het is heel simpel. Een club heeft voldoende rust nodig na een wedstrijd. Reglementair is dat 48 uur. We moesten dus schuiven. Dat hadden we voor elke andere club ook gedaan.’’



Wel benadrukt Gudde dat de successen van Ajax, dat in de halve finale Tottenham Hotspur treft, goed zijn voor het Nederlands voetbal. En dat het daarom logisch is dat met de Amsterdamse club wordt meegedacht. ,,Als KNVB zijn we heel blij met de geweldige prestaties van Ajax. Of we in het schema geen rekening hadden moeten houden met een club die zo ver zou komen in Europa? Ik denk dat we dit succes met zijn allen een beetje ontwend waren. Ik denk dat we nu een goede oplossing hebben gevonden. De laatste twee competierondes moeten tegelijkertijd worden gespeeld. Vandaar deze uitkomst. Een goede uitkomst, denk ik. Er zijn wel meer competities waarin een mogelijke beslissing op een doordeweekse dag valt.’’