KNVB roept kabinet en OMT op stadions te openen: ‘De rek is er inmiddels helemaal uit’

,,Voetballen in lege stadions heeft de Nederlandse clubs inmiddels vele miljoenen euro’s gekost”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Dat blijkt uit de financiële cijfers over het seizoen 2020-2021. Clubs hebben kostenbesparingen doorgevoerd, er zijn loonoffers gebracht en de schulden nemen toe. De rek is er inmiddels helemaal uit.”

Financiële situatie

Volgens de KNVB is het toelaten van het publiek in de stadions de oplossing om de financiële situatie van de clubs te verbeteren. ,,Zestig procent van de omzet is namelijk afkomstig uit stadionbezoek”, zegt Van Leeuwen. ,,Daarmee zijn we trouwens uniek in Europa, want in de andere voetballanden spelen de media-inkomsten een veel grotere rol. Terwijl ze daar, bijvoorbeeld in Engeland, Spanje, Frankrijk en Portugal, nu wél publiek mogen ontvangen. Dus als Nederlandse clubs daar spelen voor Europese toernooien, dan kunnen Nederlandse supporters hen daar wel aanmoedigen.”