KNVB praat met Qatar na pittige kritiek Louis van Gaal: ‘Kopje thee drinken’

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, gaat vandaag in Doha om de tafel met voorzitter Hamad bin Khalifa Al Thani van de voetbalbond van Qatar. Aanleiding voor het gesprek zijn de uitspraken die bondscoach Louis van Gaal vorige week deed over de toewijzing van het WK aan de rijke oliestaat aan de Perzische golf.

,,We gaan gewoon een kopje thee drinken”, zegt de topman van de Nederlandse voetbalbond over de afspraak. ,,We gaan eigenlijk altijd over alles in gesprek, dus het is eigenlijk niet spannend. We zullen uitleggen dat een scherp debat voeren onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Soms met heel uitgesproken standpunten, met open vizier. Dat is onze manier van discussiëren en daar is Louis duidelijk een exponent van.”

Van Gaal zei vorige week dat hij het ‘belachelijk’ vindt dat het WK eind dit jaar in Qatar wordt gehouden. ,,We gaan in een land spelen om, hoe zegt de FIFA dat, het voetbal daar te laten ontwikkelen. En dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Dat is al bullshit”, aldus de bondscoach. ,,Het gaat om geld, commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA.”

Zowel de voetbalbond van Qatar als de de mondiale federatie FIFA namen na de uitspraken van Van Gaal contact op met de KNVB, die vervolgens in een brief antwoordde. Zo kwam de afspraak met de voorzitter van de Qatarese voetbalbond tot stand.

Een uitgebreide delegatie van de KNVB arriveerde gisteravond laat in Doha, waar morgen wordt geloot voor het WK dat op 21 november van start gaat. Van Gaal is achtergebleven in Nederland omdat hij na een coronabesmetting geen negatieve PCR-test kan overleggen.

De uitspraken van de bondscoach over Qatar haalden ook veel buitenlandse media. Van Gaal was niet onder de indruk van de reactie van de FIFA en de voetbalbond van Qatar. ,,Er is wel wat stennis geweest”, zei hij in de aanloop van het oefenduel van dinsdag met Duitsland. ,,De tactiek was juist om er niet zoveel over te zeggen, omdat dat de Nederlandse houding, en de partijen die het willen oplossen, schaadt. Nu heb ik weer wat gezegd en dan moeten wij weer een briefje schrijven naar de organisatie. Ze moeten mij heel houden, maar ze moeten hen ook heel houden. Dat is politiek, als je begrijpt wat ik bedoel. Nu zeg ik weer veel te veel, maar ik heb wel gelijk.”

Wat vind jij van de uitspraken van de bondscoach?

