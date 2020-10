KNVB na corona-uitbraak bij RKC: eredivisie kan voorlopig gewoon door

De afgelasting van RKC – PEC Zwolle is voor de KNVB geen reden om te vrezen voor de voortgang van de eredivisie in coronatijd. ,,Je ziet het uiteraard liever niet gebeuren, maar zo’n scenario als nu bij RKC calculeer je op voorhand in’’, zegt competitieleider Jan Bluyssen. In Amerika sloot de complete Major League Soccer zich al eens tijdelijk op in Disney World. Maar zo’n gesloten bubbel valt in de Nederlandse situatie nooit te creëren.

Door Maarten Wijffels



Toen afgelopen juli het speelschema voor de ere- en eerste divisie bekend werd, maakte Jan Bluyssen een vergelijking met de Tour de France. ,,Daar zeggen ze altijd: De Tour wacht op niemand. Datzelfde gaat dit seizoen in ons voetbal gelden. De competities gaan dóór. Daar is alles op ingericht.’’

Uiteraard liet Bluyssen de mogelijkheid open voor een incidentele afgelasting van wedstrijden. Maar dan moest er al sprake zijn van een uitbraak in zo’n beetje de hele selectie, gaf hij aan.

Zo extreem is de situatie bij RKC nu niet, maar toch is er in overleg een streep gezet door het competitieduel van vanavond met PEC Zwolle. ,,Je ziet het uiteraard liever niet gebeuren, maar je calculeert dit wel in,’’ reageert Bluyssen. ,,Het is dé reden waarom we testen, dus eigenlijk is het goed dat positieve gevallen direct aan het licht komen en bron- en contactonderzoek meteen kan worden opgestart. De volksgezondheid gaat uiteraard boven alles. Maar we zien op basis van deze ene wedstrijd geen reden om te denken dat de hele eredivisie nu al in het geding komt.’’

Bluyssen heeft vertrouwen in de coronaprotocollen die zijn opgesteld en hoe de clubs ermee omgaan. ,,We willen zo lang mogelijk door op de huidige weg. We zijn overtuigd dat dit ook goed kan. Het is onvermijdelijk dat er mensen besmet raken. Maar we zijn in staat om het in de betaald voetbalomgeving zoveel mogelijk in te dammen.’’

Volledig scherm Competitieleider Jan Bluyssen. © BSR Agency

In de Verenigde Staten sloot de Major League Soccer zich al eens tijdelijk op in Disney World. Met alle clubs op één centrale locatie werd een unieke bubbel gecreëerd om wedstrijden te spelen. ,,Als je dat al zou willen, is dat in Nederland onmogelijk. Wij hebben geen Disney World met een enorm sportcomplex erbij,’’ beseft Bluyssen.

In de ere- en eerste divisie wordt elke twee dagen voor een wedstrijd getest op corona. Dat gebeurt door een onafhankelijk medisch team, dat bij alle clubs langsgaat. Daarnaast zijn er verspreid over het land ook drie vaste teststations, waar bijvoorbeeld overige officials zoals scheidsrechters zich kunnen melden. Alle testen moeten zes uur ‘stil staan’, vervolgens worden de uitslagen doorgegeven aan officials en clubs.

Voor de eredivisieduels van dit weekeinde zijn dus afgelopen donderdag en vrijdag testen afgenomen. Het resulteerde ook in twee positieve gevallen bij Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij Willem II. Dat duel gaat gewoon door. In een week met Europese wedstrijden erbij, zitten spelers al gauw aan drie tests per persoon. Omdat een commerciële partij de testen afneemt, gaat het niet ten koste van de testcapaciteit van de GGD’s.