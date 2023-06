KNVB maakt aanpak wangedrag op amateurvelden topprioriteit: ‘Na corona zijn incidenten heftiger’

,,Steeds vaker is het amateurvoetbal het decor van ongewenst gedrag. Uit diverse signalen is namelijk gebleken dat de incidenten op en rond de (amateur)velden na corona heftiger zijn. Daarom gaan we deze kwestie nog steviger op de kaart zetten”, aldus de KNVB.

,,De KNVB vraagt alle betrokkenen in de samenleving die te maken hebben met voetbal en invloed hebben op het voetbalklimaat om hun verantwoordelijkheid te nemen”, meldt de KNVB. “Als voetbalbond zullen we hen helpen en begeleiden. Samen staan we voor sportiviteit en respect op en rond de velden en in de zalen.”