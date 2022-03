KNVB legt uitspraken Van Gaal uit aan voetbalbobo’s van Qatar na pittige kritiek Louis van Gaal

Just Spee en Gijs de Jong, de bondsvoorzitter en secretaris-generaal van de KNVB, hebben direct na het congres van de FIFA in Doha de uitspraken van bondscoach Louis van Gaal over het WK in Qatar uitgelegd. “Dat was niet zo lastig”, zei Spee. “Zij wisten al hoe we er in stonden en dat hebben we uitgelegd.”

Spee en De Jong zochten contact met Hamad bin Khalifa Al Thani en Hassan Al Thawadi, de voorzitters van de voetbalbond van Qatar en het organisatiecomité voor het WK. Zij hadden net als de FIFA om opheldering gevraagd toen ze hoorden dat Van Gaal het belachelijk vond dat het WK eind dit jaar in de rijke oliestaat wordt gehouden. ,,We gaan in een land spelen om, hoe zegt de FIFA dat, het voetbal daar te laten ontwikkelen”, zei de bondscoach van Oranje. ,,En dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Dat is al bullshit. Het gaat om geld, commerciële belangen. Dat doet er toe bij de FIFA.”

,,Zij zijn vaak in Europa en in de Verenigde Staten geweest en hebben er volgens mij gestudeerd en gewerkt”, zei De Jong. ,,Ze weten dat wij directer zijn. Maar de uitspraken kunnen ook verkeerd worden begrepen. Dus daarom hebben we ze nog een keer uitgelegd. Of de kou uit de lucht is? Dat weet je natuurlijk nooit, maar volgens mij wel. Het was een goed gesprek.”

Volledig scherm Louis van Gaal (r) in discussie met Daley Blind. © ANP

,,Met praten kan je iets bereiken”, zei Spee die tijdens het congres Lise Klaveness, de nieuwe voorzitter van de Noorse voetbalbond, hard in botsing zag komen met het organisatiecomité van het WK. Noorwegen heeft zich niet geplaatst maar heeft serieus overwogen om het WK in Qatar te boycotten. ,,“Mensenrechten, gelijkheid en democratie, de basiswaarden van het voetbal, stonden lange tijd niet in de basisploeg”, aldus de oud-international, sinds kort de eerste vrouwelijke voorzitter van de Noorse bond. “De FIFA heeft deze punten onder de aandacht gebracht, maar er is nog een lange weg te gaan.”

,,De bond van Honduras was niet gediend van de Noorse kritiek om onder meer de mensenrechten in Qatar”, zei Spee. ,,Zij wilden het bij het voetbal houden. We zijn niet voor een boycot want zo bereik je volgens mij het doel niet. Maar we willen ons wel inzetten voor maatschappelijke veranderingen en verbeteringen op de lange termijn. Zo staan we er al jaren in.”

Van Gaal ontbreekt in Doha, waar vrijdag wordt geloot voor het WK. Hij kon na een recente coronabesmetting nog geen negatieve test overleggen.

Volledig scherm Lise Klaveness houdt een toespraak in Qatar. © AP

