Voor alle amateurvoetbalwedstrijden in Nederland mag dit weekend een minuut stilte worden gehouden vanwege de aanslag in Utrecht, zo heeft de KNVB aan de verenigingen in een brief laten weten. Opvallend, want vanavond bij het Nederlands elftal is er geen enkele aandacht voor de trieste gebeurtenis van afgelopen maandag.

Door Wietse Dijkstra

Dat Oranje geen minuut stil is voor de interland tegen Wit-Rusland en evenmin rouwbanden draagt, heeft tot een storm van kritiek geleid. Een overgrote meerderheid in ons land snapt niet waarom de voetbalbond vasthoudt aan het protocol. Dit blijkt onder meer uit een poll op deze site, waar 75 procent van de ruim 18.000 stemmers het besluit van de KNVB ‘onbegrijpelijk’ vindt omdat de aanlag ‘nationale impact’ heeft.

Dat bij de amateurs wél wordt stilgestaan bij de aanslag heeft te maken met het feit dat Rinke Tersptra, jeudtrainer van DESTO, één van de drie dodelijke slachtoffers is.

Voetbalhart

,,Zoals jullie naar alle waarschijnlijkheid hebben vernomen via de media of onze site, is één van onze leden afgelopen maandag bij het schietincident in Utrecht om het leven gekomen’’, zo schrijft Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal KNVB, vandaag aan alle clubs. ,,Hij was trainer van twee jeugdteams en voetbalde zelf ook. Dit raakt ons diep in ons voetbalhart. Wellicht zijn ook mensen op jullie vereniging aangeslagen. Daarom willen we vanuit de KNVB alle verenigingen/teams de mogelijkheid bieden om hierbij stil te staan middels een minuut stilte voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd.’’

Die boodschap lijkt haaks te staan op de lijn die de voetbalbond bij het Nederlands elftal volgt: ,,Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol’’, legt de KNVB uit op de eigen website. ,,De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft.’’

,,Het protocol is om te voorkomen dat we in discussies terecht komen’’, verduidelijkt KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen. ,,Wat is erg genoeg om te herdenken en wat niet? Dat neemt niet weg dat het nieuws over Utrecht ook bij ons is ingeslagen als een bom. Ook al omdat één van de slachtoffers een lid van de KNVB is. Voor ons was het een logische stap om clubs de mogelijkheid te bieden om een minuut stilte te houden.’’

Protocol

Ondanks alle kritiek die KNVB kreeg, ziet de bond bij het duel van Oranje geen andere mogelijkheid dan het protocol te volgen. ,,Ik begrijp dat er mensen zijn die zeggen dat we een minuut stilte zouden moeten houden’’, zegt Paulsen. ,,Maar wat als er over twee maanden iets soortgelijks gebeurt? Of wat als er een ongeluk is? Telt dan de oorzaak of het aantal slachtoffers? Oordeel je dan dat het niet erg genoeg is, dan geef je mensen helemaal een klap in hun gezicht. Daarom volgen we de richtlijn van de overheid. Er is behoefte aan een objectieve maatstaf.’’

De KNVB had vanwege de vele reacties natuurlijk ook een keer van het protocol kunnen afwijken. Paulsen: ,,Maar dan kom je op het punt dat mensen gaan zeggen ‘waarom was er de vorige keer wel een uitzondering?’ Dan wordt de uitzondering de regel.’’

Weerstand

Maar deugt het protocol nog wel als er zoveel weerstand tegen is? ,,Daar kunnen we altijd naar kijken’’, zegt Paulsen. ,,Maar het is wel helder dat we niet in discussies terecht willen komen. We snappen dat de emoties oplopen in een week na zo’n aanslag. Daarom hebben we op onze site een inkijkje geven over hoe we handelen. We hopen dat mensen daar begrip voor hebben.’’

Helemaal consequent is de KNVB overigens niet altijd geweest. Na het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan was er in de Arena wel een minuut stilte voor de interland tussen Nederland en Zweden. Paulsen: ,,Dat was een eenmalige uitzondering, omdat de wedstrijd in zijn stad werd gespeeld en hij meestal in het stadion aanwezig was. Maar dan komen we weer terug op wat ik eerder zei. Als je een keer een uitzondering maakt, krijg je dat later weer te horen.’’