KNVB houdt voet bij stuk: Oranjevrouwen niet tegen Belarus voor WK-kwalificatie, UEFA blijft stil

De Oranjevrouwen komen in april dus alsnog twee keer in actie in eigen land. Op vrijdag 8 april 20:45 uur wacht het WK-kwalificatieduel met Cyprus in het stadion van FC Groningen en een paar dagen later, op dinsdag 12 april om 18:45 uur spelen de Leeuwinnen tegen Zuid-Afrika in het stadion van ADO Den Haag.

Wat er met het WK-kwalificatieduel tegen Belarus gebeurt, is vooralsnog onduidelijk. De KNVB laat in het midden of zij zelf het besluit heeft genomen om niet tegen Belarus te spelen of dat dat in samenspraak met de UEFA is geweest. ,,We houden ons aan ons eerdere statement, van eind februari, waarin we mededeelden tot nader order geen wedstrijden te spelen tegen nationale elftallen van Rusland en Belarus.”

Destijds was de voetbalbond tot dat besluit gekomen vanwege ,,de ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus.” Wat de gevolgen zijn van het KNVB-besluit moet nog blijken; ook de UEFA heeft nog niets laten weten. De KNVB heeft wel laten weten met de Europese voetbalbond in gesprek te zijn over de wedstrijd.

De wedstrijd tegen Cyprus is een officiële WK kwalificatiewedstrijd in poule C, waar Oranje momenteel eerste staat met 11 punten, op de voet gevolgd door IJsland met 9 punten. IJsland heeft echter één wedstrijd minder gespeeld. In de WK-kwalificatie plaatsen de negen groepswinnaars zich direct voor het WK dat in de zomer van 2023 gespeeld wordt in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummers twee kunnen dat alleen via een play-off traject.