KNVB hoeft Ten Hag niet te bellen: ‘Interessante job, maar dit seizoen uitgesloten’

,,Kijk, het is een heel interessante lichting. Maar ik ben verbonden aan Ajax en ik ben hier gelukkig", vertelt Ten Hag bij de NOS. Dit seizoen hoeft de KNVB de vijftigjarige coach dan ook niet te bellen. ,,Voor dit seizoen is het uitgesloten. Volgend seizoen? Wat volgend seizoen is, is volgend seizoen weer. Maar ik ben hier gelukkig, heb me verbonden en gecommitteerd aan Ajax.”



In de toekomst sluit Ten Hag het bondscoachschap echter zeker niet uit. ,,Dan zal ik daar over nadenken. Wat ik al zei: het is een interessante job, maar ik ben hier volkomen op mijn plek. Als ik hier ben, met deze spelersgroep en deze staf, en we gaan richting het nieuwe seizoen. Daar krijg ik energie van, het kriebelt. Daar ligt voor mij nu de focus op.”



Ten Hag en Ajax bevinden zich momenteel op trainingskamp in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen, dat voor Ajax begint op 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Tot die tijd worden er nog oefenduels met RB Salzburg, Holstein Kiel, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en Union Berlin gespeeld.