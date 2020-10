KNVB gooit eredivisie op de schop: 41 duels krijgen andere aanvangstijd

De KNVB schuift de komende maanden met een recordaantal eredivisiewedstrijden. Liefst 41 duels krijgen een andere aanvangstijd en/of worden naar een andere datum verplaatst. Twee belangrijke redenen zijn dat Nederland tot aan kerst vier clubs (Ajax, Feyenoord, PSV, AZ) in de poulefase van de Europese toernooien heeft en dat interlandperiodes standaard één dag later duren.

De wijzigingen in het competitieschema gaan al meteen komend weekeinde in. In de vijfde speelronde van de eredivisie wordt met vijf duels geschoven. Zo gaat Ajax – SC Heerenveen van zaterdagavond 18.45 uur naar zondagmiddag 14.30 uur. Emmen – Fortuna Sittard verhuist van dat laatste tijdstip naar zondagavond 20.00 uur.

De KNVB komt tegenwoordig op twee momenten in het seizoen met kalenderwijzigingen. Eén moment is zodra duidelijk is hoeveel teams gaan meedraaien in de poulefase van de Champions League en de Europa League. ,,Dit seizoen heeft Nederland vier clubs in die hoofdtoernooien. Die gaan we zoveel mogelijk proberen te ondersteunen rond hun Europese duels,’’ stelt competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB. ,,Dat is collectief zo afgesproken met alle eredivisieclubs, dus iedereen wist al dat dit eraan kwam.’’

Nieuw is dat ook twee andere factoren dit seizoen een rol spelen. Bluyssen: ,,In juli gaven we aan dat AZ voor het eerst de ‘topclub’-status heeft gekregen in het uitzendschema van FOX Sport. Dat is dezelfde status als Ajax, PSV en Feyenoord. Deze vier clubs spelen in principe nooit op hetzelfde tijdstip.’’

Daarnaast is nieuw dat interlandperiodes standaard een dag later duren. Bluyssen: ,,Als je kijkt naar deze week, dan speelt het Nederlands elftal op woensdag in Italië. Voorheen was dinsdag de laatst mogelijke speeldag en kregen clubs vanaf woensdag hun internationals terug. Nu is dat pas vanaf donderdag en vrijdag en dus hebben clubs aangegeven: wij willen dan niet op zaterdag eredivisie spelen, maar op zondag. Zelfs als we de week erop met Europese verplichtingen zitten.’’

Het is de reden dat niet alleen Ajax, maar bijvoorbeeld ook Emmen en Fortuna Sittard komend weekeinde op een ander tijdstip spelen. Die clubs zien internationals uit Zuid-Amerika pas vrijdag terugkeren. Ajax neemt in ruil daarvoor genoegen met één rustdag minder in aanloop naar zijn Champions Leaguewedstrijd van volgende week woensdag tegen Liverpool. Emmen-Fortuna is naar 20.00 uur gegaan, omdat de andere drie aftraptijden op zondag (12.15 uur/14.30 uur/16.45 uur) al bezet zijn.

In het aangepaste schema speelt AZ tot de winterstop drie keer een wedstrijd op zondagavond 20.00 uur. PSV wijkt één keer naar dat tijdstip uit (zondag 8 november, thuis tegen Willem II). De KNVB heeft ook het afgelaste duel tussen RKC en PEC Zwolle definitief ingepland. Die wedstrijd kon vorig weekeinde niet doorgaan, nadat de Waalwijkers met een corona-uitbraak in hun selectie werden geconfronteerd. De aftrap is nu vastgesteld op woendag 21 oktober om 17.30 uur.

In de eerste divisie is besloten alle wedstrijden in de tweede periode gespreid te spelen. Dat gold eerder al voor de duels in de eerste periode. Dat experiment is goed bevallen. In de coronatijd is er minder publiek welkom bij wedstrijden. FOX probeert KKD clubs en hun fans te bedienen door zoveel mogelijk duels live uit te zenden. Komend weekeinde zijn er op last van de regering nog helemaal geen toeschouwers welkom bij Nederlandse wedstrijden. Morgenavond maakt premier Rutte bekend of (en voor hoe lang) die maatregel van kracht blijft.

17 oktober

Heracles Almelo - RKC Waalwijk 18:45

AZ - VVV-Venlo 20:00

Willem II - FC Twente 21:00



18 oktober

Feyenoord - Sparta Rotterdam 12:15

Ajax - Heerenveen 14:30

ADO Den Haag - Vitesse 14:30

FC Groningen FC Utrecht 16:45

PEC Zwolle PSV 16:45

FC Emmen Fortuna Sittard 20:00

24 oktober

RKC Waalwijk - PEC Zwolle 17:30

VVV-Venlo Ajax 16:30

FC Utrecht FC Twente 18:45

PEC Zwolle Willem II 20:00

Heerenveen FC Emmen 21:00



25 oktober

Fortuna Sittard FC Groningen 12:15

Sparta Rotterdam Heracles Almelo 14:30

2020 Vitesse PSV 14:30

RKC Waalwijk Feyenoord 16:45

ADO Den Haag AZ 20:00

31 oktober

FC Twente PEC Zwolle 18:45

Ajax Fortuna Sittard 20:00

FC Groningen VVV-Venlo 20:00

Willem II Vitesse 21:00

1 november

Heracles Almelo FC Utrecht 12:15

Sparta Rotterdam sc Heerenveen 14:30

FC Emmen Feyenoord 14:30

PSV ADO Den Haag 16:45

AZ RKC Waalwijk 20:00

Vrijdag 6 november

Fortuna Sittard PEC Zwolle 20:00



Zaterdag 7 november

ADO Den Haag FC Twente 16:30

VVV-Venlo Heracles Almelo 18:45

RKC Waalwijk Sparta Rotterdam 21:00



Zondag 8 november

FC Utrecht Ajax 12:15

Feyenoord FC Groningen 14:30

Vitesse FC Emmen 14:30

Heerenveen AZ 16:45

PSV Willem II 20:00

Zaterdag 21 november

Willem II VVV-Venlo 18:45

AZ FC Emmen 20:00

FC Groningen Vitesse 20:00

PEC Zwolle FC Utrecht 21:00



Zondag 22 november

Ajax Heracles Almelo 12:15

Sparta Rotterdam ADO Den Haag 14:30

Fortuna Sittard Feyenoord 14:30

FC Twente PSV 16:45

RKC Waalwijk sc Heerenveen 16:45

Vrijdag 27 november

FC Twente RKC Waalwijk 20:00



Zaterdag 28 november

FC Emmen Ajax 18:45

ADO Den Haag sc Heerenveen 20:00

Vitesse Fortuna Sittard 20:00

VVV-Venlo PEC Zwolle 21:00



Zondag 29 november

PSV Sparta Rotterdam 12:15

FC Groningen Willem II 14:30

Feyenoord FC Utrecht 14:30

Heracles Almelo AZ 16:45

Vrijdag 4 december

PEC Zwolle Vitesse 20:00



Zaterdag 5 december

RKC Waalwijk VVV-Venlo 16:30

Fortuna Sittard Willem II 18:45

Ajax FC Twente 20:00

Sparta Rotterdam FC Emmen 21:00



Zondag 6 december

Feyenoord Heracles Almelo 12:15

FC Utrecht ADO Den Haag 14:30

AZ FC Groningen 14:30

sc Heerenveen PSV 16:45

Vrijdag 11 december

Heracles Almelo Fortuna Sittard 20:00



Zaterdag 12 december

Willem II Sparta Rotterdam 16:30

FC Emmen ADO Den Haag 18:45

Ajax PEC Zwolle 20:00



Zondag 13 december

Vitesse sc Heerenveen 12:15

VVV-Venlo Feyenoord 14:30

FC Groningen RKC Waalwijk 14:30

PSV FC Utrecht 16:45

FC Twente AZ 20:00

Vrijdag 18 december

PEC Zwolle FC Emmen 20:00



Zaterdag 19 december

Sparta Rotterdam FC Groningen 16:30

VVV-Venlo FC Twente 18:45

RKC Waalwijk PSV 20:00

FC Utrecht Fortuna Sittard 21:00



Zondag 20 december

Vitesse Feyenoord 12:15

ADO Den Haag Ajax 14:30

sc Heerenveen Heracles Almelo 14:30

AZ Willem II 16:45

Dinsdag 22 december

Fortuna Sittard RKC Waalwijk 16:30

FC Emmen FC Utrecht 18:45

PSV VVV-Venlo 20:00

FC Twente Sparta Rotterdam 21:00



Woensdag 23 december

AZ Vitesse 16:30

Willem II Ajax 18:45

FC Groningen Heracles Almelo 20:00

ADO Den Haag PEC Zwolle 20:00

Feyenoord sc Heerenveen 21:00



Zondag 27 december

FC Utrecht AZ 14:30



Maandag 28 december

Inhaal