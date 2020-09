KNVB en FC Emmen toch in gesprek over verboden sponsordeal

Samenvatting Dumfries en Schmidt blijven achter blunderen­de Mvogo staan: ‘Botte pech’

20 september PSV-aanvoerder Denzel Dumfries moest Yvon Mvogo voor de tweede keer in een week tijd in bescherming nemen. De doelman blunderde tegen FC Emmen bij een terugspeelbal. Dankzij invaller Maximiliano Romero won PSV in blessuretijd alsnog: 2-1.