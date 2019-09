KNVB en Duitse voetbalbond slaan handen ineen

,,Op het veld zijn de DFB en de KNVB elkaars concurrenten, zoals vandaag in Hamburg”, zegt bondsvoorzitter Michael van Praag, die zijn handtekening zette net als Gijs de Jong (secretaris-generaal) en Eric Gudde (directeur betaald voetbal). ,,Daarbuiten werken we zeer nauw en constructief samen en onderhouden we vriendschappelijke banden. Die banden hebben we nu verstevigd in een Memorandum of Understanding.”



De KNVB sloot eerder zo'n samenwerkingsovereenkomst met onder meer de voetbalbonden van China, Iran, Kaapverdië en Qatar. ,,Meestal zijn beide partners daar minder gelijkwaardig aan elkaar dan nu”, zegt Van Praag. ,,In dit geval betreft het twee sterke bonden die samenwerken om ons voetbal verder te brengen, om van elkaar te leren, als signaal aan de rest van de voetbalwereld dat onderling verantwoordelijkheid nemen essentieel is. Wij zijn zeer blij met deze overeenkomst met ons buurland.”