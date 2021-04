KNVB en clubs willen ook volgende week publiek ontvangen in de stadions

Dit weekeinde wordt daarmee al getest in de Eredivisie. Bij de negen wedstrijden mag de thuisclub een beperkt aantal toeschouwers ontvangen. De bezoekers moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Zo zitten vrijdagavond 2.000 voetbalfans op de tribunes in Tilburg bij Willem II - RKC Waalwijk, zondag mogen 7.500 mensen naar binnen bij Ajax - AZ en 6.500 bij Feyenoord - Vitesse. PSV speelt zaterdag tegen FC Groningen met 4.000 supporters op de tribunes. Volgende week wordt in de Keuken Kampioen Divisie getest met beperkte aantallen toeschouwers.

De KNVB hoopt dat ook in de Eredivisie dan weer met publiek gespeeld mag worden, maar is afhankelijk van een akkoord van de politiek. De clubs die volgende week thuis spelen, zijn zich al aan het voorbereiden. Zo heeft FC Groningen besloten dat de seizoenkaarthouders die eigenlijk op 4 oktober bij de thuiswedstrijd tegen Ajax naar binnen hadden gemogen, voorrang krijgen als hun club op zondag 2 mei tegen Sparta mét publiek mag spelen. Groningen gaat ervan uit dat er dan plek is voor 3.100 fans.

Sinds oktober geen publiek meer

,,We weten dat wij als organisatie in staat zijn de wedstrijden op een veilige en verantwoorde manier te organiseren, waarbij we de overheidsrichtlijnen kunnen waarborgen”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde van Groningen. ,,Als blijkt dat we tegen Sparta met publiek mogen spelen, kunnen we snel schakelen en kunnen we supporters ontvangen. Daarop zijn we ons goed aan het voorbereiden.”