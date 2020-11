KNVB-directeur Van der Zee: Bekertoernooi gaat verder zonder amateurclubs

De beslissing is het gevolg van de verlenging van de aangescherpte corona-maatregelen. Amateurteams mogen sinds 14 oktober niet in teamverband sporten en dat blijft minimaal zo tot half december. 26 amateurclubs worden getroffen door deze beslissing.



Op 14 oktober besloot het kabinet tot een verbod op trainen in teamverband voor alle amateursporters voor vier weken. Sindsdien ligt het amateurvoetbal voor volwassenen stil. Alle bekerwedstrijden waarbij amateurteams waren betrokken werden al uitgesteld tot 1 en 2 december. In de hoop dat de maatregelen versoepeld zouden worden en de teams alsnog hun wedstrijd in de eerste ronde zouden kunnen spelen. Maar omdat de maatregelen verlengd zijn tot half december gaat dat niet door.