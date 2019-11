KNVB-directeur over racisme: Wanstaltig wat hier gebeurt

,,Je hoopt dat het aan ons voorbij gaat, maar dat is dus niet zo”, doelde Gudde over de eerdere incidenten in onder meer Italië, Bulgarije en Roemenië. ,,Mijn handen jeuken, maar zoals iedereen weet is het aan de aanklager om hiermee aan de slag te gaan, want we hebben met de clubs een scheiding der machten afgesproken.’’