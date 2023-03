KNVB breidt OneLove-campagne uit: ‘Merkten dat daar behoefte aan was’

Alle amateurclubs ontvingen eerder al speciale aanvoerdersbanden. Ook krijgen ze van de KNVB hulp om tijdens thema-avonden aandacht te besteden aan discriminatie en racisme in het voetbal. ,,We merkten dat daar behoefte aan was”, vertelt een woordvoerder van de KNVB.

OneLove is een campagne die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Komend weekeinde vindt in het Nederlandse voetbal weer een OneLove-actie plaats, nu vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De KNVB hoopt dat zoveel mogelijk aanvoerders in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ook het amateurvoetbal de speciale gekleurde band met het OneLove-logo willen dragen.

De vorige OneLove-actie in het betaalde voetbal vond half oktober plaats, toen in de week van Coming Out Day. Aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden toen de speciale band te dragen. Bij Feyenoord fungeerde Gernot Trauner tegen AZ eenmalig als captain en hij speelde wel met de OneLove-band. El Yaakoubi droeg in de uitwedstrijd tegen Ajax een witte band met daarop in zwarte letters het woord ‘respect’.

Kökcü in Klassieker met andere band

Feyenoord-aanvoerder Kökcü voetbalt zondag de competitiewedstrijd tegen Ajax met een aangepaste aanvoerdersband. Op de band van Kökcü staat de tekst ‘Respect voor iedereen’. Excelsior zoekt nog uit met welke band El Yaakoubi zondag tegen SC Cambuur gaat spelen.

De KNVB heeft geen problemen met de afwijkende band van Kökcü. ,,Met OneLove wil de KNVB samen met de Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, Rijksoverheid en het amateurvoetbal uitdragen dat iedereen welkom is in het voetbal. Wij zijn voor verbinding en tegen racisme en alle vormen discriminatie. Ook Kökcü staat achter deze boodschap en dat is waar het om gaat”, laat directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten.