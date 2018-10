KNVB blundert met Rosario: PSV'er vanwege schorsing niet speelgerechtigd

De KNVB dacht dat de schorsing van Rosario vanavond voorbij was, omdat Jong Oranje gisteren al in en tegen Letland in actie kwam. De Europese voetbalbond UEFA meldde 'Zeist' vandaag echter dat ook wedstrijden van het A-team onder de schorsing vallen. Een geschorste speler mag dan pas twee dagen later weer in actie komen. De KNVB steekt de hand in eigen boezem. Ze had, zo meldt de bond op zijn site, grondiger onderzoek moeten doen.