KNVB blij met versoepeling voor jeugd tot 27 jaar: ‘Kleine, maar belangrijke stap’

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB is blij dat de leeftijdsgrens voor buitensporten in teamverband is verruimd van 17 tot 27 jaar. ,,Het is een kleine maar belangrijke stap dat er nu meer ruimte voor jongvolwassenen komt", reageert hij op de versoepeling van coronaregels voor jonge sporters .

,,Op een leeftijd dat de wereld voor hen opengaat, zitten velen al maandenlang thuis, zonder uitlaatklep en met alleen onlinecontact. Natuurlijk levert die leeftijdsgrens praktische problemen op, maar de sport kan jongeren nu meer helpen dan ooit. Hopelijk laat de volgende stap van het kabinet niet lang op zich wachten, zodat iedereen snel weer normaal mag trainen."



De praktische problemen waar Van der Zee op doelt hebben gedeeltelijk te maken met de samenstelling van veel seniorenteams. Zeker op een wat lager niveau bestaan elftallen uit spelers tussen de pakweg 20 en 50 jaar. Sporters ouder dan 27 jaar mogen voorlopig nog steeds niet in groepsverband met hun team trainen.



De KNVB verwacht woensdag bekend te kunnen maken wat er met de hoogste competities op de hoogste niveaus in het amateurvoetbal gaat gebeuren. De nationale voetbalbond liet eerder al weten dat die uiterlijk in het weekeinde van 10 en 11 april worden hervat, omdat spelers minimaal vier weken nodig hebben om fit te worden. Lukt dat vanwege de beperkingen rondom het coronavirus niet, dan worden de competities niet meer uitgespeeld.

De voetbalbond besloot eerder deze maand al dat de competities van de wat lagere elftallen niet meer worden hervat. Die teams, uitkomend in de zogenoemde B-categorie, gaan zodra de overheid dat toelaat aan de slag in de Regio Cup: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby’s. Afhankelijk van het aantal dagelijkse besmettingen kan dat toernooi aangepast worden wat betreft data en het aantal deelnemers per poule.

Voor de jeugd uitkomend in de categorie A is het weekeinde van 17 en 18 april de uiterste startdatum van de competities. Omdat het grootste deel van deze teams al langer zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode van twee tot drie weken. Wanneer topcompetities in het amateurvoetbal niet meer worden hervat, stromen teams uitkomend in de categorie A ook door naar de Regio Cup.

KNHB

Ook de Nederlandse hockeybond (KNHB) is blij met de versoepeling. ,,In aansluiting op de routekaart streeft de KNHB er met andere sportbonden naar om in kleine stappen regulier sporten weer mogelijk te maken voor iedereen. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen, is het van het grootste belang dat hockeyers en verenigingen hun verantwoordelijkheid blijven nemen en verantwoord omgaan met de nieuwe versoepeling per 3 maart. Alleen op die manier zorgen we er samen voor dat ook de volgende stappen voor andere groepen in zicht komen.”