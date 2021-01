KNVB beslist begin februari of amateurvoetbal wordt hervat

In een update over het hervatten van het amateurvoetbal geeft de KNVB aan dat er uiterlijk op 10 en 11 april weer afgetrapt moeten worden anders wordt de competitie niet meer opgestart. Hierbij wordt rekening gehouden met de trainingsopbouw naar een eventuele herstart.

Mochten de maatregelen blijven aanhouden en blijken dat de huidige scenario’s niet meer haalbaar zijn, dan zal er worden besloten om de competities voor het seizoen 2020-2021 definitief niet meer te hervatten. Er vindt dan ook geen promotie/degradatie plaats. De voetbalbond beslist uiterlijk in de week van 9 februari of hervatting nog reëel is.

Nadat in oktober de competities stil kwamen te liggen, kwam de KNVB na beraadslaging bij de clubs tot twee mogelijke scenario’s om dit seizoen toch nog op enige wijze een vervolg te geven: Of de huidige competities opdelen in halve poules waarbij alsnog een hele competitie werd uitgespeeld, of het afwerken van alleen de eerste competitiehelft.

Alternatieven

De KNVB kijkt ook vast voorzichtig naar alternatieven. Een optie is voor het veldvoetbal in de resterende maanden van dit seizoen op basis van inschrijving (regionale) competities of bekertoernooien te organiseren voor alle categorieën, inclusief het standaardvoetbal. ,,Op die manier kunnen teams dit seizoen alsnog op een competitieve manier wedstrijden tegen elkaar spelen”, geeft een woordvoerder van de voetbalbond aan. ,,Deze competitievorm staat los van het reguliere competitieaanbod en er zal dan ook geen promotie/degradatie aan worden gekoppeld.”