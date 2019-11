Knuffelleeuwin ‘Sjaan’ wil zich weer laten zien

Door Daniël Dwarswaard



Een scène die we vanavond gaan zien? Shanice van de Sanden die na een geslaagde aanval het publiek met wilde armgebaren wat opjut. Het doorgaans enthousiaste Leeuwinnen-publiek dat daar dan weer ijverig op inspringt. Díe wisselwerking is er altijd wel, goed of slecht spel. Zo gaat dat nu eenmaal met het atypische voetbalpubliek dat in het stadion bij vrouweninterlands zit. Haatdragend? Verre van. Kritisch? Nee, ook niet. Het moet vooral een feest zijn.



Inderdaad, dat is het vaak ook. Zeker deze EK-kwalificatiereeks die zo rimpelloos verloopt. Van de Sanden zal zich er senang bij voelen. Ze worstelde de laatste maanden. Openlijk, want Van de Sanden is een open boek. Zonder terughoudendheid gaf ze toe dat ze in een dip zat na het WK. Dat ze het plezier was kwijtgeraakt in het voetbal. Dáár was ze zelf nog het meest van geschrokken. De hulp van haar mental coach deed haar goed.