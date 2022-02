Knokkend Sparta verzuimt off-day PSV af te straffen

De lichaamshouding van de Sparta-spelers vertelde het verhaal van de wedstrijd tegen PSV. Gesloopt waren ze, zondagmiddag, na negentig minuten waarin ze alles hadden gegeven. Maar de gehoopte stunt tegen de Brabanders, die lang in de lucht had gehangen, was uitgebleven. Dankzij doelpunten van Mauro Junior en Ritsu Doan hielden de Spangenaren nul punten over aan het duel.

Breekpunt: de rode kaart voor Arno Verschueren aan het begin van de tweede helft. Tot dan toe had de Rotterdamse club amper iets te vrezen gehad van PSV. De vroege 1-0, gemaakt door Lennart Thy, was zelfs verdiend te noemen aangezien de bezoekers nauwelijks iets creëerden op het nagenoeg volle Kasteel. De prent voor Verschueren, die van achteren ingleed op de benen van Eran Zahavi, zorgde ervoor dat Sparta een verloren wedstrijd speelde.

Mario Engels, die bij de 1-0 nog dichtbij een tweede Sparta-treffer was, stond voorin op een eilandje. En ook Thy, die sterk begon, kon in die fase niets meer brengen. Slechts eenmaal kwamen de Spangenaren nog in kansrijke positie, in zeer kansrijke positie zelfs. De inzet van Vito van Crooij was echter te slap.