Knieblessure Ambrose, krampaanval Fernandes

Het is te hopen voor de Franse clubtopscorer (tien goals) dat het meevalt, want in de periode 2015-2017 stond hij bijna twee seizoenen aan de kant door twee zware knieblessures. Een nieuwe kwetsuur kan trainer Stijn Vreven, evenals de speler, missen als kiespijn. Hij kan al weken niet beschikken over de vleugelaanvallers Thomas Agyepong (hamstring) en Giovanni Korte (lies).



De wissel van Paolo Fernandes, die volgens Vreven een goede wedstrijd speelde, was ingegeven door kramp. De frêle linkspoot maakte na een uur plaats voor Mitchell te Vrede. Was Fernandes fit gebleven, dan was waarschijnlijk Sadiq Umar gewisseld, gaf Vreven aan bij de persconferentie. ,,Umar was ondermaats vandaag."