Knallen of vallen voor Jong Oranje op EK: ontsnapt ‘favoriet’ aan ‘pact van Boedapest’?

Oranje op rapport | 35 doelpogin­gen tegen Letland, maar het regent 6'jes

27 maart Het Nederlands elftal heeft de kans op een ruime zege op Letland in de WK-kwalificatie laten liggen. Oranje deed veel goed in een Johan Cruijff ArenA met 5000 fans, maar verzuimde veel vaker te scoren dan tweemaal (2-0). Gelet op de vele kansen en 35 doelpogingen was een zege met zes of zelfs meer doelpunten zeker mogelijk geweest. Mikos Gouka zette Oranje weer op rapport.