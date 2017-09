Kluivert voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje

PSV maakt ruim 2 miljoen euro winst over vorig seizoen

11:10 PSV heeft in seizoen 2016-2017 een netto-winst van 2,2 miljoen euro geboekt, over een omzet van 86 miljoen euro. De winst is iets lager dan het seizoen ervoor (4 miljoen euro) en dat kan onder anderen worden verklaard uit het feit dat PSV minder UEFA-inkomsten had.