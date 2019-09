Kluivert terug in voorselectie Oranje

De aanvaller van AS Roma werd eerder deze maand pas opgeroepen voor de interlands met Duitsland en Estland nadat Steven Bergwijn geblesseerd was afgehaakt. Bergwijn is er weer bij, maar er is dus ook plaats voor Kluivert in de voorselectie. Verder zijn er geen verrassingen.



Nederland staat derde in Groep C met 9 punten uit vier wedstrijden. Onlangs werd er met 2-4 gewonnen van Duitsland en met 0-4 gewonnen van Estland. Noord-Ierland deelt samen met Duitsland de koppositie met 12 punten, maar zij hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Wit-Rusland behaalde slechts één overwinning.