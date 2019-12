Kluivert tekent eerste profcontract bij FC Utrecht

RKC moet winnen in degradatie­kra­ker met Fortuna Sittard

8:05 • Hekkensluiter RKC moet winnen tegen nummer 14 Fortuna. • De laatste ontmoeting tussen Fortuna en RKC in de eredivisie was 24 november 2001 (1-4). • Scheidsrechter in het Fortuna Sittard Stadion is Jochem Kamphuis. • Bekijk alle goals via Goal Alert!