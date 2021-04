Klopp wil Van Dijk EK-deelname niet onthouden: ‘Maar weet niet of het verstandig is’

Ajax moet onderzoek Daley Blind afwachten

31 maart Aanvankelijk werd gevreesd voor een zware knieblessure voor Daley Blind, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het toch om een enkelkwetsuur gaat. Dit wil nog niet zeggen dat de blessure meevalt. Nader onderzoek in Nederland moet daarover uitsluitsel geven. Blind kwam dinsdagavond in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar (7-0 zege) bij een verdedigende actie ongelukkig terecht en verliet in de 53e minuut per brancard het veld.