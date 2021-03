Klaiber ging in gesprek met Ten Hag: ‘Als je me haalt, dan moet je me ook soms gebruiken’

Toch ging de in Nieuwegein geboren verdediger vorige maand even met zijn trainer Ten Hag rond een tafel zitten. ,,Als je me haalt, dan moet je me ook soms gebruiken”, zei Klaiber, die afgelopen zomer voor ruim 4 miljoen euro overkwam van FC Utrecht. ,,De trainer vertelde me dat ik mijn kansen moest pakken als die zich weer voordeden. Dat heb ik zojuist geprobeerd. Dit waren pas mijn eerste minuten van 2021, ik was er aan toe.”



Klaiber maakte in het tweede bedrijf van het bekerduel met Heerenveen een sterke indruk. Hij verdedigde secuur en bemoeide zich waar mogelijk ook met het aanvalsspel van zijn ploeg. ,,Dat is ook een van de redenen waarom ik naar Ajax ben gekomen”, vertelt hij na zijn elfde wedstrijd in het shirt van Ajax. ,,Ik wil aanvallen en natuurlijk zoveel mogelijk prijzen winnen.”



Ajax is nog in de race om de landstitel en winst van de KNVB-beker. En de koploper van de eredivisie stuit volgende week op het Zwitserse Young Boys in de achtste finales van de Europa League. Mazraoui staat voorlopig nog aan de kant met een oogblessure, maar Rensch en Timber zijn wel beschikbaar. ,,Ik moet zorgen dat de trainer niet om mij heen kan”, zegt Klaiber. ,,Maar ook als hij voor anderen kiest, zal ik ons team helpen. Want uiteindelijk gaat het niet om mij en is het belangrijk dat we als ploeg succesvol zijn. Het kan nog een heel mooi seizoen worden.”