Klaas-Jan Huntelaar terug op de Nederlandse velden: ‘Supergezellig team met een goede derde helft’

Concordia Wehl 10 thuis op Sportpark ’t Doornslag in Drempt. Dat is nog eens wat anders dan duels in de Johan Cruijff Arena, de Veltins-Arena of het Estadio Santiago Bernabéu. De 38-jarige Huntelaar speelde gisteren met het zesde team van HC'03 zijn eerste duel op de amateurvelden en stapte met een 3-1 zege van het veld.

,,Hij is de afgelopen tijd met opzet uit de publiciteit gebleven en heeft in stilte afscheid genomen van het profvoetbal”, zegt voorzitter Mart de Kruif van HC’03, nu teamgenoot van Huntelaar in het zesde, tegen Regio8. ,,Hij wil nu gewoon lekker voetballen. De club is daarbij een warm bad. Hij hoeft niks, hij mag alles. Volgens mij heeft hij niet gescoord, maar ik was er zelf niet bij.”

Huntelaar speelt bij HC'03, de vereniging waar hij ook in de jeugd speelde, samen met zijn broer. In Huntelaars jeugdtijd heette de vereniging nog Hummelo en Keppel (H&K), dat inmiddels is gefuseerd met SV Drempt Vooruit. Volgens de voorzitter is het zesde elftal een mix van spelers tussen de twintig en 25 jaar en oudgedienden. ,,Onder wie ikzelf, met mijn 63 jaar, ik ben de oudste. Het is een supergezellig team met een goede derde helft. Het is voor ons gewoon leuk. Hij kwam hier wel vaker, het is voor ons niet zo opzienbarend", aldus De Kruif.

Huntelaar vertrok in januari van dit jaar van Ajax naar Schalke 04 om zijn oude club proberen te helpen in de Bundesliga te blijven. Dat mislukte. The Hunter kwam niet verder dan twee goals in negen wedstrijden voor de Duitse club, die dit seizoen actief is op het tweede niveau van Duitsland.

