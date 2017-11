Kippenvel: massaal applaus in De Kuip voor speler die zijn zoon verloor

De Kuip is zaterdagavond massaal in applaus uitgebarsten ter nagedachtenis van het zoontje van doelman Brad Jones, die precies zes jaar geleden overleed aan leukemie. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV Venlo hadden Feyenoordfans massaal opgeroepen om in de twaalfde minuut van het duel het stadion te verlichten met het licht van een mobiele telefoon, iets waar massaal gehoord aan werd gegeven.