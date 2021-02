Kink in de kabel bij deal Promes: Spartak wil onder contract uit bij veroordeling

Voorlopig is Promes echter nog steeds in Amsterdam. Pas bij een definitief akkoord sluit hij in Dubai aan bij een trainingskamp van Spartak, maar de vraag is nu dus of dat ook gaat gebeuren.

,,Ajax wil dat we betalen, ongeacht de uitkomst van de rechtszaak”, zegt Spartak-directeur Evgeny Melezhikov op een persconferentie. ,,Als een speler niet kan voetballen vanwege een straf, willen we niet dat dit volledig op ons bordje komt. We zijn daar nu over in gesprek en hebben verschillende opties aangeboden, maar een akkoord is er nog niet. Of we haast hebben? Laten we eerst de onderhandelingen maar eens afwachten.”