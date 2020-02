Kies jouw eredivisiedoelpunt van de week

Unnerstall trekt boetekleed aan: ‘Tegendoel­punt was mijn fout’

20:18 Lars Unnerstall hield PSV met de ene na de andere redding op de been tegen Ajax, maar ging ook de mist in bij het doelpunt van Ajax. Hij werkte de bal niet goed weg, waarna Donny van de Beek opstoomde en Quincy Promes uiteindelijk scoorde. ,,Dat is mijn fout”, zei Unnerstall schuldbewust.