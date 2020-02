Kies hier jouw eredivisiegoal van het weekend

Ten Hag twijfelt ondanks blunders niet aan Varela als vervanger Onana

18:04 Bruno Varela verdedigt donderdag het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Getafe in de Europa League. Trainer Erik ten Hag is niet aan de Portugees gaan twijfelen na zijn dramatische optreden van eerder deze week bij Jong Ajax. Varela had in het verloren duel met Jong FC Utrecht (7-2) schuld aan drie tegentreffers.