Kies hier jouw eredivisiegoal van het weekend

Ten Hag ziet Ziyech uitvallen ‘Hakim heeft last van de kuit, maar we wachten diagnose af’

19:16 Hakim Ziyech heeft een kuitblessure opgelopen in de eerste wedstrijd van Ajax na de winterstop. De Marokkaanse spelmaker ging tegen Sparta (2-1) na bijna een uur spelen op de grond zitten, gooide uit frustratie zijn scheenbeschermers weg en gebaarde dat hij gewisseld moest worden. ,,Ik kan nog niet vertellen wat de diagnose is, dat moeten we afwachten”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Hakim heeft in ieder geval last van een kuit.”