Ki-Jana Hoever net als Richard Ledezma niet met PSV naar Glasgow

Ambitieus, effectief en poreus PSV geeft ‘spion’ Roy Makaay en Rangers een realis­tisch inkijkje

De komende tien dagen is PSV alleen maar bezig met het bereiken van de Champions League. Eindelijk weer eens bij de top-32 van Europa horen, is al jaren de droom in Eindhoven. Alles wat daaraan kan bijdragen, wordt aangegrepen.

8:17