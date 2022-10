Kevin Hofland grijpt hard in bij Willem II met vroege wissel Jizz Hornkamp: ‘Natuurlijk heeft hij er de pee in’

Voor topclubs en KNVB Met spoed gezocht: een bekwame technisch directeur (m/v) voor 100 uur per week

Het is een van de belangrijkste mensen binnen een voetbalclub, de technisch directeur. En toch: bij zowel Ajax, Feyenoord, PSV als de KNVB is de positie al geruime tijd vacant. En dat met de winterse transferperiode alweer bijna voor de deur. Wat is er aan de hand? ,,De vijver aan technisch directeuren is veel te klein.”

29 oktober