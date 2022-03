Kevin Hofland gelooft in wonder om Willem II in de eredivisie te houden: ‘Anders had ik hier niet gestaan’

Willem II heeft een wonder nodig, zoveel mag duidelijk zijn. De Tilburgers staan na afgelopen weekend, waar er met 1-0 werd verloren op bezoek bij Fortuna Sittard, onder de degradatiestreep. Met in de komende duels AZ (thuis), Feyenoord (uit), Go Ahead (uit), Vitesse (thuis) en PSV (uit) op het programma, staat nieuwbakken trainer Hofland een bijna onmogelijke klus te wachten om Willem II omhoog te helpen.

Geloof in een wonder

Heeft Hofland enig idee waar hij aan gaat beginnen? ,,Ja, anders had ik hier niet gestaan. Ik ben me daar zeer van bewust", doelt hij op de degradatiesituatie waarin de Tilburgers nu verkeren. Waarom de voormalig PSV’er dan toch is ingestapt bij Willem II, komt deels door de liefde voor het trainersvak. ,,En Willem II is een club met potentie", zegt hij daarbij. ,,Het is nu mijn taak, samen met mijn staf, om dit tot een goed einde te laten komen. Ik heb er vertrouwen in. Ik geloof in een wonder.”