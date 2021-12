Kerstinterview Louis van Gaal | ‘Ik heb overal prijzen gewonnen, waarom zou dat bij Oranje niet kunnen?’

Podcast | ‘Haalt Danny Buijs Pasen is eigenlijk de vraag’

De meeste clubs uit de eredivisie hebben hun laatste wedstrijd van 2021 gespeeld. Er zijn nog vier clubs die vanavond in actie komen. In de nieuwe AD Voetbalpodcast praten Etienne Verhoeff en Sjoerd Mossou over de zege van Feyenoord, het vertrek van Danny Buijs, de toekomst van Fred Grim, Louis the Movie en meer.

23 december